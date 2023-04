L’Argentina apre le porte a Di Maria

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dipotrebbe lasciare la Juventus entro fine stagione, con le voci di rinnovo che però continuano a susseguirsi. Difficile capire quale sarà il suo futuro In questa stagione sta brillando con 8 gol e 7 assist in 32 partite. Angel Diè un giocatore che ha fatto la differenza alla Juventus, dove è L'articolo

... tra cuie gli Stati Uniti, dove lavora gratuitamente in ristoranti locali per acquisire esperienza come cuoco e ristoratore. Nel 2010 ritorna ad Istanbul e lìil suo primo ......risultato straordinario e si affiancherebbe a quella di,... I BRICS sono oggi'affermazione del nuovo mondo che spodesta il ...di Belt and Road Initiative e all'organizzazione dei BRICS...Roma - Milan'intervista speciale, sicon Diletta Leotta e ... Tra una mossa e'altra, Paulo costruisce la sua 'scacchiera ... Inè molto sentita la rivalità tra Messi e Cristiano, io ...