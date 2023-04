lapo elkann | mi piacerebbe moltissimo sottrarre la ferrari alla malinconia del suo presente

(Di venerdì 28 aprile 2023) Estratto dell'articolo di Leo Turrini per quotidiano.netJOHN'Voglio molto bene a mio fratello John e so quanto soffra a vedere il Cavallino in difficoltà sulle piste del Mondiale. È poi è vero, mi...

Estratto dell'articolo di Leo Turrini per quotidiano.netJOHNFERRARI 'Voglio molto bene a mio fratello John e so quanto soffra a vedere il Cavallino in difficoltà sulle piste del Mondiale. È poi è vero, mi piacerebbe ...Ne parla, grande appassionato e con la Rossa - e la Juventus - nel cuore. Ecco alcuni passaggi: " Voglio molto bene a mio fratello John - racconta a Leo Turrini su QN Motori - e so ...Perché non creare un giornale chiamato Good News !!!!! Perché purtroppo il non e pronto !!!! -(@lapoelkann_) April 27, 2023 copertina corriere della sera buone notizie aprile 2023 il tweet disul giornale good ...

TORINO - La Ferrari che non va. I piloti entrati nelle chiacchiere da mercato anticipato. I tecnici che scappano, in attesa di nuovi arrivi per rafforzare la Scuderia. La delusione dei tifosi per i ri ..."Anche mio fratello John soffre, non possiamo rassegnarci all’idea che il Cavallino non stia lottando per vincere" ...