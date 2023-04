Ma non è questo ilche a noi piace: essere convocati la sera prima quando la mattina dopo votano un decreto già fatto". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, a Radio anch'...Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizioin Rai alla presentazione del concerto del ... ha proseguito il numero uno della Cgil, aggiungendo che "ilattuato dal governo di non ..."Il governo non pensi al lavoro solo il primo maggio, ma tutti gli altri giorni dell'anno", è il monito diche torna a dire no alla "propaganda". Parlano di "inaccettabile" anche ...

Landini: 'Il metodo non è essere convocati la sera prima' - Economia Agenzia ANSA

“Quando si deve approvare un provvedimento per i lavoratori, la maggioranza va in ferie. Non è un bel segnale”: lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, commentando quanto accaduto alla ..."La convocazione quando il provvedimento è già deciso immagino sarà una informazione. Noi abbiamo sempre chiesto di essere coinvolti e essere ascoltati. Naturalmente ascolteremo. (ANSA) ...