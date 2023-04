L’Amoxicillina carente in tutta Italia preoccupa i pediatri | perché l’antibiotico per i bambini è introvabile

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tra gli antibiotici più usati neiè diventato un farmaco. A lanciare l’allarme sono ini che hanno così deciso di scrivere all’Agenziana del farmaco (Aifa) affinché «attivi iniziative per sopperire alla grave carenza di farmaci essenziali». I medici spiegano come la mancanza di amoxicillina nelle farmacie ormai da settimane stia inducendo sempre di più a prescrizioni di «inappropriate alternative terapeutiche», aumentando così il rischio di effetti e reazioni avverse. «Sono ormai molti mesi che c’è carenza di amoxicillina, antibiotico di prima scelta per infezioni batteriche comuni che colpiscono ie la carenza si è allargata ad amoxicillina + acido clavulanico», spiega Susanna Esposito, professoressa ...

