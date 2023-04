Lallio | altro tentato furto al negozio di bici | la guardia giurata spara in aria e mette in fuga i ladri

(Di venerdì 28 aprile 2023). Nuovo tentativo dialla Trek Bycicle di: i malviventi, dopo essere riusciti a rubare treclette a febbraio e altre due nella notte tra lunedì 24 e martedì 25, ci hanno riprovato anche tra giovedì 27 e venerdì 28 aprile. Da quando ilha aperto si tratta della quarta intrusione, in appena sette mesi di attività. Questa volta però le guardie particolari giurate della società Sorveglianza Italiana, avendo capito il modus operandi dei, probabilmente sempre gli stessi, si sono subito dirette sul retro del punto vendita, trovandosi di fronte quattro malviventi. Tutti con volto travisato da passamontagna e con abiti poco riconoscibili, i quattro sono stati colti sul fatto, con treclette in mano: a quel punto, quindi, gli uomini della ...

