L' Aia | fermato il donatore seriale di sperma | lo ha deciso un giudice - Ecco perché

Il tribunale dell'Aia ha chiuso il caso del musicista Jonathan Meijer, balzato alle cronache nel 2017 in quanto donatore di sperma "seriale". Il giovane aveva infatti donato il suo seme in diverse cliniche nei Paesi Bassi.

Il donatore di sperma “seriale” fermato dal tribunale dell’Aia. “Suoi almeno 550 bambini nel mondo. Ora basta” La Stampa

In 15 anni avrebbe aiutato a concepire almeno 550 figli nei Paesi Bassi (dove il limite per donatore di sperma è di 25, per limitare il rischio incesto) e in altri 13 Stati. Ora un tribunale olandese ...Jonathan Meijer, musicista olandese di 41 anni, è un donatore di sperma seriale che ha contribuito a far nascere oltre 550 bambini in oltre 13 cliniche olandesi e straniere.