Laboratorio biochimico | epidemie tra i profughi | il più drammatico degli allarmi

(Di venerdì 28 aprile 2023) La tregua di 72 ore per la fine del Ramadan, conclusa con l'interventoUsa e prevista fino alla mezzanotte di oggi, non ha impedito alle opposte fazioni sudanesi di spararsi attorno al Palazzo Presidenziale. Più precisamente, Al Jazeera ha riferito di colpi dell'artiglieria pesanti dei miliziani contro i caccia dell'esercito. E anche l'Onu così dice ormai che il Sudan è sull'orlo dell'Apocalisse. Evacuati gli stranieri, le Nazioni Unite avvertono che gli stessi sudanesi iniziano a scappare dai combattimenti. All'inizio verso Ciad e Sud Sudan, e si stimano almeno 270mila persone. La rappresentante dell'Unhcr in Ciad Laura Lo Castro ha detto che nel Paese sono arrivati 20mila rifugiati e l'organizzazione si aspetta che arrivino fino a 100mila persone «nel peggiore dei casi». D'altra parte, «in Sud Sudan, lo scenario più probabile è quello di 125.000 rifugiati ...