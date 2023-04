“La verità su Angelina e Wax” Amici 22 | settimane di chiacchiere e ora parla Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nuova puntata di22 registrata e chiaramente nuovi colpi di scena. Lo abbiamo già raccontato qui,ndo degli eliminati della serata. Ma c’è stato un momento cheta fatto molto discutere. Una parentesi di gossip potentissima messa in atto proprio daDe. La padrona di casa infatti, ha volutore pubblicamente di quello che sta succedendo intorno a Wax e. I due tra l’altro, si sono scontrati per colpa di un guanto di sfida lanciato da Arisa in settimana. La cosa però non è stata proprio apprezzata dal giovane che poco dopo aver ricevuto la busta, si è molto lamentato. Wax a questo punto ha raccontato di non essersi sentito valorizzato dalla proposta di Arisa. Poco dopo peròha provato a dirgli che “non gli manca nulla per ...