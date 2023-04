La super fibra di Windtre arriva a Marsala

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 aprile 2023 –porta la rete inottica ultraveloce di Open Fiber a, il quinto comune della Sicilia per popolazione. L’azienda continua così ad estendere il servizio di connessione ultrarapida sul territorio nazionale raggiungendo la località in provincia di Trapani, nota storicamente per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell’11 maggio 1860, nonché per la produzione dell’omonimo vino. Con l’ampliamento dei servizi inultraveloce, che raggiungono oggi più di 200 città sul territorio nazionale e oltre 20 nella regione Sicilia,conferma il proprio impegno nel contribuire alamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio in ...