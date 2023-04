La strada come simbolo per festeggiare i 40 anni di Aisla

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ilscelto per celebrare i 40” dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica () “è quello della. E’ molto bello perché fa vedere che partire da un punto ci fa percorrere strade che poi ci portano lontano, ma che abbiamo bisogno di tornare al punto di partenza per ricaricare le batterie e ripartire per nuove strade”. Lo ha detto Davide Maggi, presidente Fondazione Comunità Novara, partecipando alla ‘Convention 40’ per il 40esimo compleanno di. “E’ molto bello pensare che tutto è partito da Novara e che, dopo 40, vi ritrovate a Novara – continua Maggi – Avete scelto un beldinamico che fa vedere quella dinamica fondamentale che interessa tutte le persone che hanno idee nuove e voglia di fare per ...