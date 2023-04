La statua è “troppo formosa” | è polemica sulla “sirena curvy” di Monopoli

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr –, quella rappresentata dallaeretta a(Bari). Immagini sgargianti ed eccessive che hanno suscitato polemiche, come riporta Tgcom24. Ladai “lineamenti pronunciati” Parlare di “lineamenti pronunciati” è chiaramente un gioco al ribasso. Larealizzata dagli studenti dell’IISS “Luigi Russo” in convenzione con il Comune e collocata in piazza Rita Levi Montalcini, va infatti ben oltre. Soprattutto alla voce “abbondanza”. Tanto è che gli utenti sui social l’hanno bersagliata in ogni modo, definendola. Si evidenzia il commento dell’attrice barese Tiziana Schiavarelli che su Facebook commenta così: “Ho rubato questi scatti dal post di un amico di ...