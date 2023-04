La siccità del Corno d’Africa non sarebbe avvenuta senza il cambiamento climatico

(Di venerdì 28 aprile 2023) Secondo uno studio lache ha lasciato circa 4,35 milioni di persone nelin una situazione di estremo bisogno di aiuti umanitari – con 43.000 morti in Somalia – nonstata possibilei cambiamenti climatici. Dall’ottobre 2020 in Etiopia, Kenya e Somalia sono mancate cinque stagioni della pioggia consecutive, “la peggioredegli ultimi 40 anni”. Le cause di questo fenomeno sono complesse, ma secondo il World Weather Attribution (WWA), che ha effettuato lo studio, l’aumento delle emissioni di gas serra l’ha resa almeno 100 volte più probabile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

