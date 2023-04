La Russa e Ramelli ucciso dagli estremisti rossi | la reazione dei senatori

Roma, 28 aprile 2023 Il presidente del Senato, Ignazio La, ha ricordato, in Aula a palazzo Madama, Sergio, il ragazzo milanese di 19 anni, militante del Fronte della gioventù, ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di estrema sinistra. ......non aiuta la destra quando dice che a via Rasella furono uccisi dei musicisti pensionati Peccato perché proprio Lainvece nel 2022 disse in Senato una cosa giusta: cheda una parte e i ...... le parole del neo presidente del Senato L'omicidio di Sergioè una ferita che riguarda tutti Così il processo per la morte dicambiò Laper sempre Formalmente il corteo è ...

La Russa ricorda in Aula la morte di Sergio Ramelli, l'applauso dei ... Il Sole 24 ORE

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato, in Aula a palazzo Madama, Sergio Ramelli, il ragazzo milanese di 19 anni, militante del Fronte della gioventù, ucciso nel 1975 da un gruppo di ...MILANO (ITALPRESS) – Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e alla Protezione Civile, ha partecipato a Palazzo Isimbardi, sede della Città metropolitana di Milano, alla cerimonia di comme ...