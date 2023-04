La Roma vede il traguardo | con la Fiorentina primo ‘match point’ scudetto Sfida salvezza tra Parma e Pomigliano

Leggi su seriea24

(Di venerdì 28 aprile 2023) La Serie A TIM è pronta a regalare un fine settimana ricco di emozioni ai tifosi e agli appassionati del calcio femminile. Tra sabato e domenica si disputeranno delle sfide fondamentali per le sorti delle Poule: il match più atteso è senz’altro quello che vedrà protagonista la, che in caso di vittoria con lapotrà festeggiare iltricolore della sua storia. Ventiquattro ore dopo la Juve farà visita al Milan con l’obiettivo di blindare il secondo posto e, di conseguenza, la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Women’s Champions League.sono invece attesi dallo scontro diretto che potrebbe cambiare i rapporti di forza nell’appassionante volata per non retrocedere. Poule– ...