la roma sospende l' accordo con digitalbits | il motivo e' economico l' azienda di criptovalute non ha

(Di venerdì 28 aprile 2023) Estratto dell'articolo di Jacopo Aliprandi per corrieredellosport.it MAGLIA DELLASPONSORLal'con Digitabilts, lo sponsor presente sulla maglia dalla scorsa stagione. Il, naturalmente, è ...

Estratto dell'articolo di Jacopo Aliprandi per corrieredellosport.it MAGLIA DELLASPONSOR DIGITALBITS Lal'accordo con Digitabilts, lo sponsor presente sulla maglia dalla scorsa stagione. Il motivo, naturalmente, è ...Qualora dovesse restare insolvente, lapotrebbe prendere in considerazione di protrarre la sospensione della scritta sulla propria maglia o intraprendere altre strade. In vista del match con il ......il comportamento e ha esercitato una clausola contrattuale attraverso alla qualeil ... La, al contrario di quanto accaduto da mesi con l'Inter, ha deciso di sospendere la visibilità al suo ...

La Roma sospende la presenza di Digitalbits sulle maglie: il motivo Siamo la Roma

La Roma ha sospeso la partnership con Digitalbits e toglie il logo della maglia: secondo Calcio e Finanza, la società di criptovalute ha saltato il pagamento di una tranche ...ROMA - La Roma sospende l'accordo con Digitabilts, lo sponsor presente sulla maglia dalla scorsa stagione. Il motivo, naturalmente, è strettamente economico. L'azienda leader nella creazione di innova ...