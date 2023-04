La refertazione immediata può accelerare il percorso di cura

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 28 aprile 2023) LA NOVITÀ. A Bergamo presso Humanitas Medical Care in via Camozzi 10, è possibile eseguire in forma privata esami radiologici (radiografie, ecografie e risonanze magnetiche ad esempio), ed avere referti immediati letti e spiegati direttamente alla fine dell’esame dallo specialista.