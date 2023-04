La ragazza e l’ufficiale nuova serie turca su Canale 5

Leggi su serietvinpillole

(Di venerdì 28 aprile 2023) LaKurt Seyit ve ?ura è andata in onda sulturco Star tv dal 4 marzo 2014 al 20 novembre 2014 con due stagioni. Prossimamente la vedremo in prima serata su5. In italia laavrà il nome di “La“, a rivelarlo è proprio il sito di Publitalia con i palinsesti. Laè stata adattata dal romanzo omonimo di Nermin Bezmen e comprende ventuno episodi di novanta minuti ciascuno divisi in due stagioni. Inoltre se ti piace guardare leturche in lingua originale con sottotitoli in italiano, ci sono diverse opzioni su dove guardare leturche. Indice Trama Kurt Seyit ve ?ura Il Cast Il profilo instagram Trama Kurt Seyit ve ?ura Kurt Seyit & ...