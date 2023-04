La rabbia di Giorgia Meloni dopo lo scivolone sul Def e i sospetti sul «trappolone» | «Non ho parole | sono fuori dalla grazia del cielo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 aprile 2023) La presidente del Consiglioha saputo della bocciatura del Def alla Camera mentre parlava con Sunak a Londra. E chi era con lei quando ha riavuto il telefono e ha letto i messaggi del sottosegretario Alfredo Mantovano la descrive come «del». E artissima per lo. Nella chat con gli eletti Fdi ha scritto «io non ho». Il primo pensiero, racconta il Corriere della Sera, è corso al «» degli alleati. In sintonia con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sui deputati che «non si rendono conto» della gravità della situazione. Poi sul banco degli imputati è salito anche il Quirinale. Colpevole di non aver offerto alcuna sponda al tentativo di dare ...