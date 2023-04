La “provocazione” di Berlato FdI | “La Schlein su Vogue? Ora riunisca il Pd al Billionaire di Briatore”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo la pubblicazione dell’intervista a, in cui la neo segretaria de PD disserta sull’armocromismo, sulla sua personal shopper pagata 300 euro l’ora e sull’importanza del colore del golfino, lasciando basiti anche i commentatori più gentili, Sergio, europarlamentare di Fratelli d’Italia, va di ironia: “Mi sto mettendo in contatto con l’amica Daniela Santanché per offrire alla nuova segretaria del Pd, Elly, una sede delper la prossima riunione di segreteria del Pd”.e quell’invito a Elly… “Coerentemente con la linea programmatica emersa dal suo insediamento alla guida del Partito Democratico, e in assoluta coerenza anche con il diritto al lusso già codificato dal suo alleato di battaglie politiche, il compagno Soumahoro – continua ...