La preghiera efficace da recitare per allontanare le tentazioni

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ogni giorno, e in modi differenti, Satana ci tenta, ponendo anche davanti a delle situazioni che sembrano essere innocue. Anche queste possono essere delle: e noi come facciamo a difenderci? Laè l’arma più potente edche abbiamo per respingere le sue insidie, anche quelle più subdole. Allontanarsi dalleQuante volte L'articolo proviene da La Luce di Maria.