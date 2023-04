La maggioranza riparte | corsa per approvare lo scostamento di bilancio

Leggi su agi

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Lava sotto alla Camera sullodi. Per sei voti il centrodestra non raggiunge il quorum richiesto di 201 sì (laassoluta) e si ferma a 195 voti favorevoli (105 gli astenuti - Pd, M5s e Terzo polo, a eccezione di Roberto Giachetti che vota a favore - e 19 i contrari - i deputati di Avs). Esito che comporta l'impossibilità di procedere alla successiva votazione sulle risoluzioni al Def. Il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, assiste in Aula, mentre un incredulo presidente di turno, Fabio Rampelli, sospende la seduta tra gli applausi delle opposizioni. Dunque, è tutto da rifare: un Cdm convocato d'urgenza, durato solo pochi minuti, per predisporre una nuova relazione. Poi la commissionedella Camera riunita in serata per l'esame lampo della ...