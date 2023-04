La maggioranza riparte | corsa per approvare lo scostamento di bilancio

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Lava sotto alla Camera sullodi. Per sei voti il centrodestra non raggiunge il quorum richiesto di 201 sì (laassoluta) e si ferma a 195 voti favorevoli (105 gli astenuti - Pd, M5s e Terzo polo, a eccezione di Roberto Giachetti che vota a favore - e 19 i contrari - i deputati di Avs). Esito che comporta l'impossibilità di procedere alla successiva votazione sulle risoluzioni al Def. Il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, assiste in Aula, mentre un incredulo presidente di turno, Fabio Rampelli, sospende la seduta tra gli applausi delle opposizioni. Dunque, è tutto da rifare: un Cdm convocato d'urgenza, durato solo pochi minuti, per predisporre una nuova relazione. Poi la commissionedella Camera riunita in serata per l'esame lampo della ...

Dopo la sonora bocciatura di ieri nell'Aula di Montecitorio per la mancanza diassoluta ...la corsa. "I deputati non sanno e non si rendono conto di ciò che fanno" aveva commentato ...... mentre per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, "il Parlamento rilascia allaun ... Oggi sidalla Camera, convocata alle 9 per votare alle 11,30, invece si voterà alle 14 in ...Allamancano sei voti: sull'esito hanno pesato le molte assenze tra i banchi della ... Sida zero. E a meno di sorprese nel voto di questa mattina alla Camera e al Senato, quindi, il ...

La premier Meloni, che ieri era a Londra, ci tiene molto. Vuole essere pronta per il Consiglio dei ministri del primo maggio per poter approvare il decreto lavoro, che prevede il taglio al cuneo ...E' ripresa stamattina alle 9 la discussione sul Def. Dopo la sonora bocciatura di ieri nell'Aula di Montecitorio per la mancanza di maggioranza assoluta e il brutto scivolone del governo costretto a u ...