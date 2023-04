La lunga storia di un’inchiesta che ha almeno quindici anni

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’inchiesta sulla trattativa stato-mafia, il «romanzone» secondo la definizione che ne ha dato Giuseppe Di Lello su questo giornale, nasce dove finisce Sistemi criminali, la prima sui mandanti politici delle first appeared on il manifesto.

... di cui Giorgio Almirante " ricordato dalla premier nel suo libro autobiografico a proposito dell'emozione e della responsabilità di prendere "il testimone di unasettant'anni" " fu capo ......con un nome che ha impresso per sempre il proprio marchio nelladella musica: quello di Freddie Mercury . Il leader dei Queen non ha mai fatto ufficialmente coming out, ma dopo una...Auspichiamo adesso, seppur in seguito ad una vicenda forse troppoe travagliata, che il nuovo corso possa rappresentare una bellache coinvolga tutta la città". "Nutriamo adesso una ...

Una mostra racconta la lunga storia della Corale Gazzotti il Resto del Carlino

Genova - Dopo la tappa più lunga della storia di The Ocean Race e un lungo stopover a Itajaì per il lavoro degli “shore teams”, The Ocean Race riprende il largo. Direzione Newport. Saranno 5.500 migli ...Tutto domenica. Da Inter-Lazio alle 12.30 a Napoli-Salernitana che è stata spostata alle 15 dello stesso giorno (manca solo l'ufficialità). (ANSA) ...