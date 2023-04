(Di venerdì 28 aprile 2023) Lal’eventualità di retrocedere inB e lo fa attraverso la proposta di rinnovo dell’abbonamento inviata ai suoi abbonati del Premium. La, terza in classifica, prende seriamente in considerazione l’ipotesi diinB. Come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza della Vecchia Signora ha inviato ai suoi abbonati del Premium club la proposta di rinnovo dell’abbonamento, con la possibilità di un rimborso del 30% qualora la squadra retrocedesse di una categoria. La proposta prevede l’85% del prezzo da pagare entro il 19 maggio, con la parte residua da saldare in caso di coppe europee. L’evento di unainB è impensabile, ma fa ben capire le difficoltà di una stagione decisamente ...

Lail rischio di retrocessione in Serie B! Dopo gli scandali che hanno coinvolto il club juventino, adesso da Torino arriva la prima ammissione ufficiale del rischio concreto di essere ...Napoli - Davide Bernardi , bordocampista di Dazn , era all'Allianz Stadium per Juve Napoli e ha raccontato un retroscena sul tanto discusso fallo di Milik Lobotka in diretta duranteNapoli dopo un collegamento con Pierluigi Pardo : "Quando l'arbitro Fabbri era al monitor, prima ancora che prendesse una decisione, Di Maria aveva chiesto a Milik se avesse commesso fallo su ...... arrivato al 15esimo del primo tempo, per eliminare la. Inzaghi a Mediaset (Screen) - ... 'E' stata una bellissima serata, corretta -Inzaghi ai microfoni di Mediaset - . E' stata una ...

La Juventus ammette: "Rischio retrocessione in Serie B" napolipiu.com

Come sottolinea Il Corriere della Sera, la Juventus avrebbe ammesso il rischio della retrocessione in Serie B: "In questi giorni la Juventus ha mandato un messaggio ai suoi abbonati "Premium", con una ...Evento impensabile, ora, ma che fa ben capire le difficoltà di una stagione, quella della Juventus, decisamente complicata.