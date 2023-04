La guerra di Giorgia alla Cina

(Di venerdì 28 aprile 2023) Pare che la Meloni non rinnoverà l’accordo con laper la “Via della seta”. Quanti miliardi perderemo? Stiamo pure mandando la portaerei Cavour nello stretto di Taiwan: una provocazione.Marinella Bonivia email Gentile lettrice, vorrei tranquillizzarla sulla Cavour. Essendo una portaerei tascabile, un guscio di noce che anche nel catino mediterraneo passa inosservata, penso che i cinesi reagiranno con un empito di pietà e si metteranno in mare con le loro barche per portare ai nostri marinai thermos di tè caldo e pacchi di biscotti per rifocillarli. Scherzi a parte, qui giochiamo col fuoco. Il tragico Borrell dice che Taiwan, per economia e tecnologia, rientra “nel perimetro strategico dell’Ue”. Allora per le stesse ragioni ladovrebbe pattugliare il Mediterraneo e il Golfo del Texas. QuantoMeloni, nella sua sciagurata ...

