La FIFA accoglie l'appello di Paratici | potrà tornare nel mondo del calcio Cosa cambia per il futuro

... con richiesta di estensione in ambito UEFA e; visto l'atto di intervento ad adiuvandum, ...i ricorsi iscritti al R. G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R. G. n. 18/2023 (Nedved e ...... Sorare e la partnership quadriennale con la Premier League Sorare e tutti i campioni che... Messi ha vinto la Coppa America 2021, 4 UEFA Champions League, 3Club World Cup e 11 ...il diritto dell'Unione non osta agli statuti dellae della Uefa che prevedono che l'... "La Uefacon grande favore il parere inequivocabile di oggi che raccomanda una sentenza della Cgue a ...

La FIFA accoglie l'appello di Paratici: potrà tornare nel mondo del ... Calciomercato.com

FIFA: accolto il ricorso di Paratici per l'inibizione comminata dalla Figc La FIFA ha accolto l'appello presentato dall'ex dirigente di Juventus e Tottenham Fabio Paratici in seguito alla estensione a ...Arrivano buone notizie per Fabio Paratici, direttore sportivo dimissionario del Tottenham ed ex uomo mercato della Juventus. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, la FIFA ha ...