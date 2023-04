(Di venerdì 28 aprile 2023) La Fed fa autocritica,ndo i suoi errori in un ampio rapporto che esamina i motivi per cui la sua stessae regolamentazione della Silicon Valley Bank (Svb) non è riuscita a far ...

Barr, vicepresidente dellaper la supervisione - incolpa i supervisori dellaper non aver "intrapreso un'azione abbastanza energica" e per aver ignorato i rischi. E suggerisce di rafforzare i ...Kennedy ce l'ha con lasia per la politica enormemente espansiva del 2020/2021, sia per l'... Sebbene sia ancora solo una vaga ipotesi, dato che molto raramente il governo cinesedi essersi ...... le tensioni nelle banche regionali di medie dimensioni accorciano il ciclo di inasprimento dei tassi e ne smussano l'intensità, ma nello stesso tempo il capo delladi non poter dire come ...

La Fed ammette di aver fallito nella supervisione di Svb - Economia Agenzia ANSA

