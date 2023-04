La ‘febbre scudetto’ a Napoli ispira l’arte | ecco ‘Pulcimhen’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è “Pulcimhen”, la maschera in ceramica nata dalla fusione tra quella del centravanti del, Osimhen, e quella di Pulcinella. E c’è una versione scaramantica e ironica dell’immancabile “La Mano de D10s”. Ala febbre scudettola creatività de “Le voci di dentro” e dei suoi artisti. Così il grande sogno atteso da 33 anni rivive attraverso la rivisitazione delle opere iconiche della napoletanità, da sempre cifra distintiva dello storico atelier d’arte sito in via San Biagio dei Librai 111. La maschera in ceramica di Pulcinella diventa quella di Osimhen, l’attaccante numero 9 del, che indossa, a seguito di un infortunio, una maschera in carbonio e kevlar sul volto: l’idea e la mano di quadro e scultura “Pulcimhen” sono quelli della giovane ...