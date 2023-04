La famiglia Berlusconi vende Il Giornale agli Angelucci | Paolo resta come presidente onorario

(Di venerdì 28 aprile 2023) Concluso l’accordo tra lae gli, che diventano proprietari del quotidiano Ilcon la sottoscrizione di un preliminare di acquisizione e vendita del 70% delle azioni. Dopo l’ultima sosta della trattativa con il ricovero di Silvio, la trattativa tra Pbf srl e Finanziaria Tosinvest è ripartita per concludersi oggi pomeriggio con le firme die Giam, figlio del parlamentare della Lega Antonio. Ildiretto da Augusto Minzolini passa così, già proprietari dei quotidiani Libero e Il Tempo. «Posso dire si tratta di una cessione fatta a un gruppo amico da anni – ha detto all’Adnkronos ...

La famiglia Berlusconi vende Il Giornale agli Angelucci, Paolo resta

