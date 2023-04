(Di venerdì 28 aprile 2023) Sul Fatto Quotidiano nella rubrica Non c’è di che a firma Danieleultimamente sono apparsi articoli che parlano in maniera molto critica del fact-checking effettuato su vari social network. Uno di questi articoli è stato ripreso di sana pianta da L’Antidiplomatico. Ma i pezzi diin merito sono svariati, tutti dietro paywall: Il controllo del discorso pubblico sui social dopo i propagandisti di guerra – 30 marzo 2023 Società di fact-checking: il ruolo della Cia e il maccartismo bellico – 31 marzo 2023 La miriade di ex-agenti Cia, Fbi e Nsa che si occupano di contenuti sui social – 1 aprile Le “manone” della Cia controllano (e oscurano) le notizie su Facebook – 4 aprile I “fact-checker” della Cia e l’infiltrazione nei media dei paesi di tutto il mondo – 5 aprile: le porte girevoli fra 007, ...

Si chiude oggi l'approfondimento di Danielesullae Google in 8 puntate sul Fatto Quotidiano online. Altamente consigliata è la lettura di tutte le puntate precedenti e del precedente approfondimento su come i giganti Usa censurano ...di Daniele. Le 'manone' dellacontrollano (e oscurano) le notizie su Facebook. Il Fatto Quotidiano 4 APRILE 2023. Riassunto delle puntate precedenti: quello che Facebook, Twitter, Google,...Vi riportiamo due bellissimi approfondimenti di Danieleapparsi ieri e oggi sul Fatto Quotidiano. Si sviscera con magistrale sintesi come lautilizzi le sue armi per applicare un controllo capillare dell'informazione all'interno e nei paesi ...

La CIA, Luttazzi e la disinformazione Butac

E ora, della serie “Il deserto del Sahara è pieno di ponti per colpa dei miraggi”, la posta della settimana. Ho letto con molto interesse, e molta inquietudine, i recenti articoli di Daniele Luttazzi ...