La casa – Il Risveglio del male | una questione di linguaggio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il franchise de La(Evil Dead) ha una storia tutta sua. Una trilogia “originale” creata da Sam Raimi composta da: un primo capitolo a budget pressoché nullo che è anche il film d’esordio del suo autore; un secondo episodio che è una sorta di strano ibrido tra sequel e remake; un terzo che rappresenta una folle e meravigliosa deriva fantasy-medievale. A questi vanno aggiunti un serioso remake del 2013 diretto da Fede Álvarez e una serie tv che ripescava le atmosfere di Raimi oltre all’iconico Ash Williams di Bruce Campbell. Per noi italiani, come se la faccenda non fosse già abbastanza complicata, si sommano tutti i sequel apocrifi prodotti alla fine degli anni ’80. In questo 2023 arriva un nuovo capitolo della saga. Stiamo parlando de La– Ildel(Evil Dead Rise), di cui vi abbiamo già parlato ...