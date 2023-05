La casa – Il Risveglio del male | una questione di linguaggio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il franchise de La(Evil Dead) ha una storia tutta sua. Una trilogia “originale” creata da Sam Raimi composta da: un primo capitolo a budget pressoché nullo che è anche il film d’esordio del suo autore; un secondo episodio che è una sorta di strano ibrido tra sequel e remake; un terzo che rappresenta una folle e meravigliosa deriva fantasy-medievale. A questi vanno aggiunti un serioso remake del 2013 diretto da Fede Álvarez e una serie tv che ripescava le atmosfere di Raimi oltre all’iconico Ash Williams di Bruce Campbell. Per noi italiani, come se la faccenda non fosse già abbastanza complicata, si sommano tutti i sequel apocrifi prodotti alla fine degli anni ’80. In questo 2023 arriva un nuovo capitolo della saga. Stiamo parlando de La– Ildel(Evil Dead Rise), di cui vi abbiamo già parlato ...

È un amaroper Pietro De Ruggeri. Mentre Imma è con Calogiuri nellain cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio di Imma e Calogiuri. In una, in particolare, ...Sono giorni non facili per Pietro , che ha una dir poco brusco: trova infatti sul suo ... dopo avergli detto che si sarebbe fermata in ufficio fino a tardi, l'aveva vista entrare indi ...Il motivo La sua pelle sarebbe troppo sensibile, specialmente al, per tollerare acqua ... Pulizia del viso: le regole per una detersione profonda da fare ada sole Cosa succede alla ...

La casa - Il risveglio del male porta l'inferno in terra ma dimentica la sceneggiatura WIRED Italia

Super Mario Bros - il film (Universal) alla quarta settimana nelle sale italiane è ancora primo negli incassi con 1 milione 115mila euro aggiunti nel weekend 27 - 30 aprile arrivando nel totale a 18.1 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...