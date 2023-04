La Camera boccia il DEF | ecco cos’è successo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 aprile, alladei Deputati la maggioranza di destra che sostiene il governo di Giorgia Meloni non è riuscita a trovare i voti necessari per approvare uno scostamento al bilancio dello Stato previsto dal DEF. La mancata approvazione dello scostamento di bilancio non avrà conseguenze a lungo termine: il governo non rischia di cadere, e sembra che non sia riuscito a raccogliere i voti necessari perché molti parlamentari della maggioranza erano in missione o assenti. L’esito del voto allaè stato proclamato dal vicepresidente Fabio Rampelli ma inizialmente nessuno aveva compreso che latura di quella risoluzione. Dopo quasi un minuto di incertezza è partito l’applauso dell’opposizione. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, visibilmente irritato, ha commentato: “Nessun ...

Per la premier è un "Brutto scivolone". Corsa contro il tempo questa mattina alla Camera per nuova votazione. M5s: "Vada subito a riferire al Quirinale". Pd: "totale inadeguatezza del governo" ...