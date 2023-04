La Camera boccia il Def | corsa contro il tempo per rivotarlo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo latura di ieri da parte della maggioranza, è stata approvata in una seduta lampo del Cdm una nuova relazione al Def che tornerà in Parlamento già oggi, 28 aprile. Lail Def: cosa è successo Nel tardo pomeriggio di ieri, è partita ladel governo Meloni per riapprovare il Documento di economia e finanza (Def) dopo che, per la prima volta nella storia, la maggioranza allanon ha avuto i numeri sufficienti per approvare lo scostamento di bilancio dopo il passaggio al Senato. Lo scostamento di bilancio, collegato al Def, è stato respinto dallaper soli 6 voti. Per l’approvazione, infatti, è richiesta la maggioranza assoluta, pari a 201 voti. In aula c’erano invece solo 195 deputati che hanno votato a favore (essendo assenti cinque ...

Lo ha detto alla 'Stampa' Francesco, capogruppo del Pd al Senato, che percepisce da questo ... senza una visione di Paese, che ieri si sono viste all'opera trae Senato. Mentre in un ...approfondimento Def,scostamento bilancio. Meloni: "Brutta figura" Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su ...Lo ha detto alla 'Stampa' Francesco, capogruppo del Pd al Senato, che percepisce da questo ... senza una visione di Paese, che ieri si sono viste all'opera trae Senato. Mentre in un ...

Per la premier è un "Brutto scivolone". Corsa contro il tempo questa mattina alla Camera per nuova votazione. M5s: "Vada subito a riferire al Quirinale". Pd: "totale inadeguatezza del governo"