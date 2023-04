La Camera approva lo scostamento di bilancio e il Def

L'Aula dellaha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def con 221 voti a favore e 115 contrari. Poco prima, a maggioranza qualificata, era stata approvata la risoluzione di maggioranza sullo ...L' Aula della, a maggioranza qualificata, la risoluzione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio . I voti a favore sono 221 stati, 116 i contrari. Ok alla risoluzione di maggioranza ...28 apr 11:45 Ok dellarisoluzione sullo scostamento di bilancio L'Aula della, a maggioranza qualificata, la risoluzione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio. I voti a favore sono 221 stati, 116 i contrari. 28 apr 11:32 Def, bagarre in Aula: ...

La Camera approva il Def

