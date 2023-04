La borsa di Tokyo chiude in rialzo | Nikkei +1 | 41%

Chiusura in rialzo per ladi, sostenuta dai guadagni di ieri di Wall Street. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un progresso dell'1,41%, a 28.859 punti. 28 aprile 2023Intonazione positiva per ladinell'ultima seduta della settimana. Nessuna novità dalla Bank of Japan: la banca centrale giapponese ha confermato le principali indicazioni di politica ...Prima seduta del nuovo governatore Ueda conferma le aspettative: restano gli orientamenti ultra espansivi di politica monetaria Ladiinizia l'ultima seduta della settimana in rialzo, in scia all'accelerazione degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che attendono maggiori ragguagli dalla riunione della ...

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,44%) Agenzia ANSA

Borse asiatiche prevalentemente positive dopo la decisione della Bank of Japan, nella prima del neo governatore Kazuo Ueda, di lasciare invariati i tassi. Confermata anche la politica di controllo del ...