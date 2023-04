La Barbie con la sindrome di down | il significato di una svolta epocale

(Di venerdì 28 aprile 2023) Life&People.it La versione dellacon ladiè unafondamentale nella storia della bambola più famosa al mondo creata dalla Mattel: un giocattolo che ha seguito negli anni l’evoluzione della condizione femminile nell’ultimo secolo. L’inizio di tutto “I giocattoli sono il nostro tentativo di comprendere il mondo“, scriveva nel 2012 Alberto Manguel nel libro “Una stanza piena di giocattoli”. «Come Adamo nel Giardino, ci viene dato il compito di denominare quello che vediamo – sosteneva lo scrittore argentino – e, per condurre il mondo entro la nostra portata, ci vengono dati modelli transitori del mondo che possiamo afferrare e tenere: una bambola, un orso, un coniglio, un castello». Non c’è dubbio che dal 1959, anno in cui è stata presentata per la prima volta alla fiera del giocattolo di ...

Mattel lancia una bambola con una collana che rappresenta il 21esimo cromosoma. Eppure a causa delle interruzioni di gravidanza la popolazione con la sindrome di Down in Europa sta scomparendo. Servir ...Mentre si sta attendendo il film che uscirà a luglio, sta impazzando la Barbiemania anche con la complicità di un selfie generator che spopola sul web. Da considerare che la passione per la bambola pi ...