Kirsten Neuschäfer è la prima donna a vincere la Golden Globe Race

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tagliando il traguardo a Les Sables d’Olonne alle 21:43:37 di ieri sera, la velista sudafricanaha compiuto una delle più grandi imprese nelle regate oceaniche divenendo lala. La velista originaria di Port Elizabeth ha vinto dopo 235 giorni, 5 ore, 44 minuti e 4 secondi di gara privi di alcun aiuto o supporto tecnologico. LadiAll’età di 40 anni, la sudafricanaha compiuto un viaggio lungo otto mesi, sola di fronte alle intemperie, senza contatto, raccogliendo l’acqua piovana per sopravvivere. La sua impresa è ...

Les Sables d'Olonne - Dopo 235 giorni di mare la velista sudafricanaNeuschafer ce l'ha fatta. È lei la prima donna a vincere un giro del mondo in solitario senza scalo conquistando il Golden Globe Race 2022 - 23, la regata vintage con barche tradizionali e ...Al comando (nelle calme equatoriali) la neozelandese, prima dei 4 rimasti in gara (sui 13 partiti il 4 settembre 2022 da Les Sables d'Olonne). Traguardo dal quale la...Les Sables d'Olonne - Dopo 235 giorni di mare la velista sudafricanaNeuschafer ce l'ha fatta. È lei la prima donna a vincere un giro del mondo in solitario senza scalo conquistando il Golden Globe Race 2022 - 23, la regata vintage con barche tradizionali e ...