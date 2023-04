Kirsten Neuschäfer è la prima donna a vincere il giro del mondo in solitaria

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sono grandi o piccole, a volte titaniche, sono coraggiose, spaventose e cariche di entusiasmo, sono le imprese che compiamo ogni giorno e che ci permettono di raggiungere traguardi, di centrare obiettivi e di realizzare sogni straordinari. Ed è sicuramente proprio un sogno così che ha appena realizzato, ladella storia ala Golden Globe Race, ildelinin barca a vela. Una regata, questa, che è molto più una competizione, ma è una vera e propria esperienza di vita. La navigatrice, di origini sudafricane, ha viaggiato infatti per oltre 30 miglia, restando in mare aperto e senza fare scali per 235 giorni. Una sfida, questa, resa ancora più complessa e stimolante dall’assenza totale di strumenti ...