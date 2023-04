Kim Min-Jae | dallo Scudetto alla leva obbligatoria | a giugno in Corea per il servizio militare

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, tornerà in, ma grazie ai suoi meriti sportivi svolgerà l’addestramento per 21 giorni. Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, dopo l’ormai imminente vittoria dellodovrà tornare indel Sud e svolgere ilobbligatorio nel mese di, ottenendo uno “sconto” che gli consentirà di svolgerlo per soli 21 giorni. Questo significa che il calciatore non sarà a disposizione del c.t. Klinsmann per le amichevoli contro il Perù e El Salvador.COL NAPOLI: LA STORIA DI KIM SIMILE A QUELLA DI SON DEL TOTTENHAM Indel Sud tutti i cittadini sono tenuti a ...

- Jae ci è riuscito: la sua prima stagione in Serie A è stata straordinaria.- Jae (LaPresse) - Calciomercato.itLe grandi prestazioni del difensore centrale sudcoreano hanno attirato ...Commenta per primo Il Napoli si sta preparando per la festa scudetto. Però, secondo le ultime indiscrezioni riguardanti- jae , il club partenopeo dovrà fronteggiare una situazione inusuale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport , il difensore coreano inizierà il servizio militare obbligatorio da ...Notizie calcio -- Jae torna in Corea del Sud per svolgere la leva militare obbligatoria. E' questa la notizia circolata nelle ultime ore in merito al difensore azzurro prossimo campione d'Italia con il Napoli.

Kim dovrà effettuare il servizio militare in Corea del Sud: al Napoli è andata benissimo Fanpage.it

Kim Min-Jae torna in Corea del Sud per svolgere la leva militare obbligatoria. E' questa la notizia circolata nelle ultime ore in merito al difensore azzurro prossimo campione d'Italia con il Napoli.Dopo aver quasi conquistato lo scudetto con la maglia del Napoli, che potrebbe arrivare già al termine di questa settimana, Kim Min-jae si prepara a lasciare il club di Luciano Spalletti a inizio giug ...