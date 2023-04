Kesha spiazza con il suo ritorno | ecco i nuovi singoli Fine Line e Eat The Acid

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 aprile 2023) A più di tre anni da Raising Hell e dall’album High Road,oggi è tornata con duee Eat The. Nessuna ballad strappalacrime e nemmeno pezzi confezionati per farci ballare, questo è un comeback che, perchéha sperimentato un sound più cupo del solito e sembra che per questola cantante abbia preferito concentrarsi sul raccontarsi, piuttosto che strizzare l’occhio a radio e classifiche. La popstar parla di avvocati e dottori che hanno cercato di zittirla e tra le righe ci sono anche dei riferimenti nemmeno troppo vaghi alla battaglia con Dr Luke. Non ci avrà regalato dei brani pop orecchiabili, ma se non altro è uncoraggioso e interessante. GAG ORDER. THE ...