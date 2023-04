Kate Middleton si gira e Le scippano la borsetta in diretta | Inghilterra di sasso | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Hanno scippato la, e tutto davanti all'obiettivo di telecamere e fotografi e sotto gli occhi, sconcertati, dei sudditi della Principessa. Sconcertati e, va detto, divertiti, perché la mano lesta è quella di un bimbo di appena un anno, Daniel Williams, che di mollare la prestigiosa refurtiva proprio non aveva intenzione. La moglie del Principe William stava svolgendo una delle sue visite di rappresentanza, incontrando la popolazione del villaggio di Aberfan. Il "suo" regno, visto che siamo in Galles e William ehanno ereditato da Re Carlo il titolo, appunto, di Principi del Galles. Pur separata dalle transenne, la consorte non va troppo per il sottile né i protocolli di sicurezza appaiono molto stringenti.chiacchiera con le persone qualunque in attesa di ...