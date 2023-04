Kate Middleton | piccolo ladruncolo le ruba la borsa da 792 euro

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 aprile 2023)prosegue il suo tour nel Galles dove è stata protagonista di una situazione totalmente al di fuori del protocollo. Infatti, la Principessa è stata “scippata” da unche le hato ladi Mulberry da 792. In realtà, il furfante in questione è un bebè che in braccio alla sua mamma è stato attratto dalla borsetta e Ladygliel’ha affidata divertendosi un mondo. Fonte: IPAscippata, l’abito in principe di Galles di Zara Dopo aver disceso una parete rocciosa con una doppia corda,, insieme a William, si sono recati ad Aberfan per rendere omaggio alle vittime ...