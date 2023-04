Juventus | seduta mattutina alla Contissa Vlahovic resta in dubbio per il Bologna

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023)di allenamentoper lache, attraverso il proprio profilo Instagram, ha alcuni video delle esercitazioni svolte dai ragazzi di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica sera contro il, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra si è dedicata ad esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra, recupero pe sviluppo della manovra insieme ai ragazzi della Next Gen; per concludere partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani, sabato 29 aprile, il gruppo sosterrà una sessione di lavoro pomeridiana al JTC Continassa, mentre alle ore 12:00 ci sarà la conferenza stampa di Allegri. Ancora grandi dubbi in meritopresenza di Dusan, che potrebbe essere costretto ad un nuovo ...