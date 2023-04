Juventus | manovra stipendi | inviate le memorie difensive Procura Figc pronta a deferire

...sul caso plusvalenze ed in più sta per arrivare anche il deferimento da parte della Procura Figc per lastipendi, partnership sospette e rapporti con gli agenti. Nel caso in cui la...La retrocessione d'ufficio in serie B per il coinvolgimento nellastipendi comincia a diventare una possibilità concreta per la. A valutarla e a inserirla addirittura come prospettiva nelle condizioni di vendita degli abbonamenti per la prossima ...Commenta per primo Laha fatto la sua scelta e ha preso la strada dello scontro diretto. Almeno per ora , almeno ...vicenda dell'inchiesta della Procura della Figc sulla ormai celebre '...

La Juventus ha deciso: niente patteggiamento (per ora) sulla ... Calciomercato.com

In questi giorni la Juventus ha mandato ai suoi abbonati del “Premium club”, posti fino ai 7 mila euro a stagione, la proposta per il rinnovo: 85% da pagare entro il 19 maggio, il restante 15% in caso ...Le mosse della Juventus che ha presentato la propria memoria di difesa nel processo sulla manovra stipendi: no al patteggiamento, almeno per ora ...