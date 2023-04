Juventus | abbonamenti col rimborso del 30% in caso di retrocessione in Serie B CorSera

(Di venerdì 28 aprile 2023) Laprende seriamente in considerazione l’ipotesi diinB. L’indizio è fornito da Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera. Nerozzi scrive che la, nei giorni scorsi, ha inviato ai suoi abbonati del Premium club la proposta di rinnovo dell’abbonamento. Ebbene, ci sono le percentuali sul prezzo da pagare entro maggio con la parte residua da saldare indi coppe europee e anche la possibilità di undel 30% qualora la squadra retrocedesse di una categoria, appunto. Insomma, il club non esclude affatto l’ipotesi, viste le vicissitudini giudiziarie nelle quali si è trovato coinvolto e l’esito ancora del tutto incerto dei procedimenti pendenti. Nerozzi scrive: “In questi giorni la Juve ha mandato ai suoi abbonati del «Premium club», posti ...

Juventus, nella proposta di abbonamenti spunta l'ipotesi ... IlNapolista

La Juventus può finire in Serie B e non accedere alle Coppe Europee. E le due ipotesi non sono state prospettate ai tifosi bianconeri da interpretazioni sui possibili sviluppi processuali, bensì sono ...Il club bianconero e i suoi tesserati (o ex) nel mirino per la manovra stipendi, per rapporti con agenti e partnership con altri club ...