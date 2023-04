Juric | ' Gasp come Sacchi | per battere l' Atalanta servirà cattiveria agonistica'

'Dobbiamo avere un piano gara ed eseguirlo fedelmente - continua- , come abbiamo fatto sabato a Roma, sapendo che sono due partite completamente diverse. Ma voglio che la squadra metta anche ...La batteria dei discepoli di Gian Piero Gasperini si fa sempre più nutrita. Ex calciatori che hanno avutocome allenatore e si sono abbeverati alla sua fonte di cultura calcistica. Ecco allora Thiago Motta e Raffaele Palladino, entrambi artefici di una stagione di livello con le rispettive squadre, ...La vittoria contro la Roma può avere acceso lo sprint Atalanta verso l'Europa, ma domani Gasperini è atteso dal Torino del suo 'allievo'e la guardia andrà tenuta molto alta. Potrebbe essere una gara a specchio, non solo perché al comune credo tattico ora si abbina il medesimo sistema di gioco col doppio trequartista. Il tutto in ...

Juric e Gasp, l’allievo e il maestro: vent’anni di calcio, sulla stessa linea La Gazzetta dello Sport

Domani il Torino sfida la Dea: "Dobbiamo dimostrare che siamo una squadra tosta e che stiamo migliorando". Torna Pellegri: "Il giro in Primavera gli ha fatto bene" ...Nel 2003 si sono incrociati a Crotone, uno allenatore, l’altro in campo, si ritrovano di nuovo avversari sabato per Torino-Atalanta. Ecco le tappe di un legame infinito ...