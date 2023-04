(Di venerdì 28 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La batteria dei discepoli di Gian Piero Gasperini si fa sempre più nutrita. Ex calciatori che hanno avuto Gasp come allenatore e si sono abbeverati alla sua fonte di cultura calcistica. Ecco allora Thiago Motta e Raffaele Palladino, entrambi artefici di una stagione di livello con le rispettive squadre. La vittoria contro la Roma può avere acceso lo sprint Atalanta verso l'Europa, ma domani Gasperini è atteso dal Torino del suo 'allievo' e la guardia andrà tenuta molto alta. Potrebbe essere una gara a specchio, non solo perché al comune credo tattico ora si abbina il medesimo sistema di gioco col doppio trequartista. 'Con Motta, Bocchetti e Palladino abbiamo avuto momenti fantastici al Genoa. Mi dispiace un po' vederli perché vuol dire che è passato un po' di tempo (sorride, ndr.), ma...

Juric e Gasp, l’allievo e il maestro: vent’anni di calcio, sulla stessa linea La Gazzetta dello Sport

La batteria dei discepoli di Gian Piero Gasperini si fa sempre più nutrita. Ex calciatori che hanno avuto Gasp come allenatore e si sono abbeverati alla sua fonte di cultura calcistica. Ecco allora ...Bergamo, 28 aprile 2023 – L’Atalanta domani sera nell’anticipo del sabato sera alle 20.45 all’Olimpico di Torino cerca tre punti per continuare a rincorrere la Champions, approfittando anche del doppi ...