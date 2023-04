Johnson Righeira per la prima volta al Concerto del Primo Maggio di Roma

(Di venerdì 28 aprile 2023)si esibirà per lapalco deldeldiper celebrare i 40 anni del tormentone Vamos a la playasi esibirà per lapalco deldeldi, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Ilne sarà l’occasione per celebrare insieme a una platea transgenerazionale i 40 anni dell’evergreen Vamos a la playa (1983), ilbrano italiano ...

Il prossimo lunedì, 1 maggio,si esibirà per la prima volta sul palco del Concerto del Primo Maggio 2023 . Per lui, il Concertone di piazza San Giovanni a Roma sarà l'occasione per celebrare insieme al ...... che nel CD vedeva la presenza di parecchi ospiti: Lucio Dalla, Luca Carboni, Samuele Bersani, Michele Serra, Enzo Iachetti, Luca Carboni, Shel Shapiro, Montefiori Cocktail +, Banda ...I tanti ospiti presenti - da Lucio Dalla a Luca Carboni, passando per Samuele Bersani, Michele Serra, Enzo Iachetti, Shel Shapiro, Montefiori Cocktail +, Banda Osiris, Gang, Datura, ...

Johnson Righeira per la prima volta al Concertone di Roma Rockol.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...I successi entrati nell’Olimpo delle hit parade negli anni Ottanta e Novanta al Concerto per la pace in programma il 13 maggio in piazzale Ceccarini a Riccione. Tra i numerosi protagonisti Ivana Spagn ...