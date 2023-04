Jerry Spinger | addio ad una leggenda della TV americana | Quando apparve nei Simpson insieme agli alieni…

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 28 aprile 2023)Springer, il celebre conduttore televisivo americano, è morto all’età di 79 anni per una breve malattia, lasciando dietro di sé un’eredità televisiva di decenni di successo. Nato a Londra nel 1944, Springer emigrò negli Stati Uniti con la sua famiglia all’età di cinque anni, crescendo a New York e studiando legge alla Northwestern University. Tuttavia, la sua passione per l’intrattenimento lo portò a intraprendere una carriera nello spettacolo, lavorando come avvocato, commentatore politico e persino sindaco di Cincinnati prima di diventare famoso in tutto il mondo come conduttore del suo show televisivo “TheSpringer Show“. Il programma, che debuttò negli Stati Uniti nel 1991, divenne immediatamente famoso per il suo stile provocatorio e trasgressivo, in cui i partecipanti discutevano di temi controversi come relazioni amorose, abusi, ...